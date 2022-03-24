Байден: США ответят, если РФ применит химоружие на Украине

Соединенные Штаты Америки ответят, если Россия применит химическое оружие на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.
«Мы ответим, если он [Владимир Путин] применит его. Характер ответа будет зависеть от применения этого оружия», — сказал Джо Байден, передает CNN. Кроме того, по его словам, власти Америки ясно дали понять КНР, какими были бы последствия ее поддержки операции РФ на Украине.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля, обнаружили сеть секретных лабораторий, занимавшихся изучением опасных патогенов на Украине при спонсировании США. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все имеющиеся факты создания биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс напротив потребовал объявить о наличии у России химического оружия. На это посольство РФ ему ответило, что в 2017 году Россия уже ликвидировала запасы химоружия, остальные 3% находятся у США.
Соединенные Штаты Америки ответят, если Россия применит химическое оружие на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе. «Мы ответим, если он [Владимир Путин] применит его. Характер ответа будет зависеть от применения этого оружия», — сказал Джо Байден, передает CNN. Кроме того, по его словам, власти Америки ясно дали понять КНР, какими были бы последствия ее поддержки операции РФ на Украине. Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля, обнаружили сеть секретных лабораторий, занимавшихся изучением опасных патогенов на Украине при спонсировании США. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все имеющиеся факты создания биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс напротив потребовал объявить о наличии у России химического оружия. На это посольство РФ ему ответило, что в 2017 году Россия уже ликвидировала запасы химоружия, остальные 3% находятся у США.