В Чехии магазины превратились из «русских» в «украинские»

25 марта 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

В Чехии переименовывают магазины русских товаров в «украинские» Фото: Альбина Золотухина © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Владельцы магазинов с российскими товарами поменяли вывески и стали «украинскими». Об этом пишет Pra?ská Drbna. «Все, у кого были вывески со словом „Россия“, побежали его стирать и развешивать украинские флаги», — заявил журналистам сын одного из таких торговцев, передает РИА «Новости» слова из опубликованной статьи. Сообщается, что некоторые владельцы магазинов делали это из-за страха перед антироссийскими настроениями в обществе. Другие меняют названия из соображений маркетинга: владельцы некоторых магазинов изначально и были украинцами, однако после объявления о спецоперации России на Украине слово «русский» стало более популярным, чем «украинский», поэтому это «банально привлекало больше клиентов», сообщил собеседник портала. Ранее югорчанка рассказала о русофобии в Германии. По ее словам, русский магазин был облит краской, а в некоторых торговых точках стали убирать с полок российские товары. Житель Перми, застрявший в Европе, рассказал, что несмотря на начавшуюся спецоперацию РФ на Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Однако, например, гражданам России в Англии угрожают некоторые местные, в том числе были случаи, когда мужчина, услышав русскую речь в магазине, попросил россиянку «валить из страны». В МИД России отметили, что захлестнувшая Европу волна борьбы с русскими напоминает расизм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Владельцы магазинов с российскими товарами поменяли вывески и стали «украинскими». Об этом пишет Pra?ská Drbna. «Все, у кого были вывески со словом „Россия“, побежали его стирать и развешивать украинские флаги», — заявил журналистам сын одного из таких торговцев, передает РИА «Новости» слова из опубликованной статьи. Сообщается, что некоторые владельцы магазинов делали это из-за страха перед антироссийскими настроениями в обществе. Другие меняют названия из соображений маркетинга: владельцы некоторых магазинов изначально и были украинцами, однако после объявления о спецоперации России на Украине слово «русский» стало более популярным, чем «украинский», поэтому это «банально привлекало больше клиентов», сообщил собеседник портала. Ранее югорчанка рассказала о русофобии в Германии. По ее словам, русский магазин был облит краской, а в некоторых торговых точках стали убирать с полок российские товары. Житель Перми, застрявший в Европе, рассказал, что несмотря на начавшуюся спецоперацию РФ на Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Однако, например, гражданам России в Англии угрожают некоторые местные, в том числе были случаи, когда мужчина, услышав русскую речь в магазине, попросил россиянку «валить из страны». В МИД России отметили, что захлестнувшая Европу волна борьбы с русскими напоминает расизм.