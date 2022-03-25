Крымский парламентарий: на месте Украины будут новые государства

25 марта 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

На территории нынешней Украины через какое-то время появится несколько новых государств — Новороссия, Малороссия и Галиция. Такое заявление сделал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. «На политической карте должна появиться Новороссия, которая займет весь Юго-Восток бывшей Украины. Рядом с ней появится Малороссия — центральная часть бывшего государства вместе с Киевом, и Галиция, которая при определенном статусе нейтральности и невхождения в НАТО тоже могла бы политически суверенно существовать в рамках достигнутого между Россией и Западом компромисса», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что все это произойдет после того, как Украину освободят, и националисты уйдут с территории страны. По словам Константинова, Украины, которая «существовала последние 30 лет, больше не должно быть». Причина — это угроза биологической и ядерной войны. Спецоперация на Украине, о которой сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, проходит вынужденно, заявляли ранее российские власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года.