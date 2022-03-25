Правительство разрешило РЖД продавать акции «Локомотива»

Правительство РФ одобрило ОАО «Российские железные дороги» продажу части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО „РЖД“, об отчуждении ОАО „РЖД“ 100 обыкновенных именных акций АО „ФК ‚Локомотив‘, что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО ‚РЖД Управление активами‘, — написано в документе.
Акционерное общество «РЖД Управление активами» владеет 99,9985% акций футбольного клуба «Локомотив». Отмечается, что акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.
24 февраля Московская и Петербургская биржи отменили торги на фондовом и срочных рынках. https://ura.news/news/1052534653 Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После его объявления рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.
Правительство РФ одобрило ОАО «Российские железные дороги» продажу части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО „РЖД“, об отчуждении ОАО „РЖД“ 100 обыкновенных именных акций АО „ФК ‚Локомотив‘, что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО ‚РЖД Управление активами‘, — написано в документе. Акционерное общество «РЖД Управление активами» владеет 99,9985% акций футбольного клуба «Локомотив». Отмечается, что акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости. 24 февраля Московская и Петербургская биржи отменили торги на фондовом и срочных рынках. https://ura.news/news/1052534653 Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После его объявления рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.