Правительство разрешило РЖД продавать акции «Локомотива»

26 марта 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ одобрило ОАО «Российские железные дороги» продажу части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО „РЖД“, об отчуждении ОАО „РЖД“ 100 обыкновенных именных акций АО „ФК ‚Локомотив‘, что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО ‚РЖД Управление активами‘, — написано в документе. Акционерное общество «РЖД Управление активами» владеет 99,9985% акций футбольного клуба «Локомотив». Отмечается, что акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости. 24 февраля Московская и Петербургская биржи отменили торги на фондовом и срочных рынках. https://ura.news/news/1052534653 Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После его объявления рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ одобрило ОАО «Российские железные дороги» продажу части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО „РЖД“, об отчуждении ОАО „РЖД“ 100 обыкновенных именных акций АО „ФК ‚Локомотив‘, что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО ‚РЖД Управление активами‘, — написано в документе. Акционерное общество «РЖД Управление активами» владеет 99,9985% акций футбольного клуба «Локомотив». Отмечается, что акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости. 24 февраля Московская и Петербургская биржи отменили торги на фондовом и срочных рынках. https://ura.news/news/1052534653 Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После его объявления рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.