Московская и Петербургская биржи остановили торги

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Мосбиржа остановила торги на всех рынках Фото:

Московская биржа остановила торги на всех рынках. Об этом сообщается на официальном сайте биржи. Также торги остановила Петербургская биржа.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.

На официальном сайте биржи в Санкт-Петербурге также сообщили об остановке торгов. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курск евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей.

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Московская биржа остановила торги на всех рынках. Об этом сообщается на официальном сайте биржи. Также торги остановила Петербургская биржа. «Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи. На официальном сайте биржи в Санкт-Петербурге также сообщили об остановке торгов. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курск евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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