Мосбиржа остановила торги на всех рынках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская биржа остановила торги на всех рынках. Об этом сообщается на официальном сайте биржи. Также торги остановила Петербургская биржа.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.

На официальном сайте биржи в Санкт-Петербурге также сообщили об остановке торгов. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курск евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей.