26 марта 2022

Песков: не Байдену решать, кому находиться у власти в России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков ответил на критику Байдена в адрес Путина Фото:
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Не президенту США Джо Байдену, а россиянам решать, кто будет находиться у власти в РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова американского лидера.

«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», — сказал Песков агентству Reuters. Так пресс-секретарь прокомментировал высказывания Байдена во время брифинга в Варшаве.

Во время выступления в Польше Байден позволил себе заявить. что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме оправдались за слова своего лидера, отметив, что он не имел в виду смену власти в России. Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что риторика Байдена «граничит с клиникой».

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Не президенту США Джо Байдену, а россиянам решать, кто будет находиться у власти в РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова американского лидера. «Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», — сказал Песков агентству Reuters. Так пресс-секретарь прокомментировал высказывания Байдена во время брифинга в Варшаве. Во время выступления в Польше Байден позволил себе заявить. что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме оправдались за слова своего лидера, отметив, что он не имел в виду смену власти в России. Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что риторика Байдена «граничит с клиникой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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