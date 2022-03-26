Песков: не Байдену решать, кому находиться у власти в России

27 марта 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Не президенту США Джо Байдену, а россиянам решать, кто будет находиться у власти в РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова американского лидера. «Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», — сказал Песков агентству Reuters. Так пресс-секретарь прокомментировал высказывания Байдена во время брифинга в Варшаве. Во время выступления в Польше Байден позволил себе заявить. что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме оправдались за слова своего лидера, отметив, что он не имел в виду смену власти в России. Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что риторика Байдена «граничит с клиникой».