Депутат Слуцкий разнес Байдена из-за слов о Путине. «Это граничит с клиникой»

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий заявил, что слова Байдена граничат с клиникой Фото:
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Слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемы и недопустима для мирового лидера. С таким заявлением выступил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, арсенал американской дипломатии стремится к нулю.

«Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны.

Как утверждает Слуцкий, фразы Байдена о президенте РФ следует направить в адрес американского руководства. «Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей — стариков, женщин и детей — в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Кто стоял за всеми этими кампаниями? США!», — продолжил он, напомнив, что за процветание нацизма на Украине также несет ответственность Америка.

Ранее Байден позволил себе назвать Путина «мясником». Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником».

В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.

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Слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемы и недопустима для мирового лидера. С таким заявлением выступил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, арсенал американской дипломатии стремится к нулю. «Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны. Как утверждает Слуцкий, фразы Байдена о президенте РФ следует направить в адрес американского руководства. «Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей — стариков, женщин и детей — в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Кто стоял за всеми этими кампаниями? США!», — продолжил он, напомнив, что за процветание нацизма на Украине также несет ответственность Америка. Ранее Байден позволил себе назвать Путина «мясником». Это уже не первое оскорбление американского лидера в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником». В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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