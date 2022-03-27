Российские военные провели эвакуацию населения Херсонской области

Из Херсонской области эвакуировали 90 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные помогли эвакуироваться из Херсонской области гражданам РФ, Молдавии и Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения спецоперации», — рассказали в Минобороны, передает РИА «Новости».

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан, а также поражение техники и объектов военной инфраструктуры нацбатов и вооруженных сил Украины. Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Также под полным контролем Херсонская область и большая часть Запорожской области. Неделю назад военнослужащие РФ уже эвакуировали из Херсонской области 112 иностранцев и россиян, отмечали в Минобороны России.