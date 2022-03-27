Макрон заявил, что никогда не позволит себе оскорбить Путина

27 марта 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Макрон считает недопустимыми оскорбления в адрес президента РФ Фото: kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон не позволил бы себе оскорбить российского главу Владимира Путина так, как это сделал американский лидер Джо Байден. Об этом сообщило французское издание Agence France-Presse (AFP). Макрон заявил, что «никогда бы не использовал подобных слов», — сообщает AFP. Так президент Франции прокомментировал оскорбительное высказывание Байдена, назвавшего российского лидера «мясником». Помимо этого, глава Франции призвал всех воздерживаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» вооруженного конфликта на Украине. Французский лидер намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным. Макрон отметил, что в ближайшие дни планирует обсудить с президентом РФ вопрос эвакуации жителей Мариуполя. Лидер США Джо Байден многократно оскорблял российского лидера после того, как президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания Байдена, назвавшего Путина «мясником». Позже Белому дому пришлось оправдываться за слова политика, намекающего на смену власти в России. Согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, а в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эммануэль Макрон не позволил бы себе оскорбить российского главу Владимира Путина так, как это сделал американский лидер Джо Байден. Об этом сообщило французское издание Agence France-Presse (AFP). Макрон заявил, что «никогда бы не использовал подобных слов», — сообщает AFP. Так президент Франции прокомментировал оскорбительное высказывание Байдена, назвавшего российского лидера «мясником». Помимо этого, глава Франции призвал всех воздерживаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» вооруженного конфликта на Украине. Французский лидер намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным. Макрон отметил, что в ближайшие дни планирует обсудить с президентом РФ вопрос эвакуации жителей Мариуполя. Лидер США Джо Байден многократно оскорблял российского лидера после того, как президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания Байдена, назвавшего Путина «мясником». Позже Белому дому пришлось оправдываться за слова политика, намекающего на смену власти в России. Согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, а в марте уже 54%.