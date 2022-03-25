Макрон планирует обсудить с Путиным помощь жителям Мариуполя

26 марта 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Франция, Турция и Греция намерены провести гуманитарную операцию в Мариуполе. Об этом заявил французский глава Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, добавив, что собирается обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. «Вчера мы решили запустить исключительную гуманитарную операцию [в Мариуполь], о которой я смогу поговорить с ближайшие часы с президентом Путиным», — цитирует Эммануэля Макрона РИА «Новости». Политик уточнил, что это совместная инициатива с Турцией и Грецией, направленная на эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. По его словам, проведение операции запланировано на ближайшие недели. Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя. Затем он сообщил, что восточная часть Мариуполя была очищена от банд националистов.