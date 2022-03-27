В ЕС рассказали, как долго будут пользоваться российским газом

27 марта 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Евросоюз откажется от российского газа через пару лет, заявил Боррель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу «Скай ньюс — Арабия». «В течение двух лет Европа откажется от российского газа», — приводит слова Борреля ТАСС. Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его». Евросоюз, Великобритания, США и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства. Позже Путин заявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу «Скай ньюс — Арабия». «В течение двух лет Европа откажется от российского газа», — приводит слова Борреля ТАСС. Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его». Евросоюз, Великобритания, США и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства. Позже Путин заявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте.