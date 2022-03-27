Шольц оправдался за слова Байдена о смене власти в России

28 марта 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

НАТО не преследует цель смены власти в России. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Это [смена власти в России] не является целью НАТО или американского президента», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. «Мы долго говорили в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», — добавил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме оправдались за слова своего президента, отметив, что он не имел в виду смену власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не Байдену, а россиянам решать, кому находиться у власти в стране. Слова американского лидера осудил президент Франции Эммануэль Макрон.Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что американские политики, считающие, что Владимир Путин не должен быть президентом РФ, «зассали» сами вмешиваться в смену режима в России.