Times: слова Байдена о Путине завершат его карьеру

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Оскорбление Путина — роковая ошибка Байдена
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Такое заявление появилось в статье британского издания The Times.

«Долгая карьера Байдена в политике была усеяна оплошностями, но его комментарий о том, что президент Путин „не может оставаться у власти“, может быть самым серьезным», — сообщает Times. Авторы указывают на то, что многочисленные фактологические ошибки американского президента могут возобновить вопрос о когнитивных функциях политика.

Ранее около 40 республиканцев потребовали от Байдена пройти когнитивный тест и предоставить его результаты общественности. От теста 79-летний политик отказался, а медицинская команда президента заявила, что Байден здоров, но развил «более жесткую и менее текучую» походку ввиду своего преклонного возраста.

Ранее президент США заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Белый дом позже оправдывался за слова Байдена, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сам президент тоже отказался от своих слов. В Кремле заявили, что встревожены заявлением американского лидера и тщательно фиксируют все высказывания Байдена.

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Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Такое заявление появилось в статье британского издания The Times. «Долгая карьера Байдена в политике была усеяна оплошностями, но его комментарий о том, что президент Путин „не может оставаться у власти“, может быть самым серьезным», — сообщает Times. Авторы указывают на то, что многочисленные фактологические ошибки американского президента могут возобновить вопрос о когнитивных функциях политика. Ранее около 40 республиканцев потребовали от Байдена пройти когнитивный тест и предоставить его результаты общественности. От теста 79-летний политик отказался, а медицинская команда президента заявила, что Байден здоров, но развил «более жесткую и менее текучую» походку ввиду своего преклонного возраста. Ранее президент США заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Белый дом позже оправдывался за слова Байдена, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сам президент тоже отказался от своих слов. В Кремле заявили, что встревожены заявлением американского лидера и тщательно фиксируют все высказывания Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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