Times: слова Байдена о Путине завершат его карьеру

28 марта 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Оскорбление Путина — роковая ошибка Байдена CNP via ZUMA Press Wire, ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Такое заявление появилось в статье британского издания The Times. «Долгая карьера Байдена в политике была усеяна оплошностями, но его комментарий о том, что президент Путин „не может оставаться у власти“, может быть самым серьезным», — сообщает Times. Авторы указывают на то, что многочисленные фактологические ошибки американского президента могут возобновить вопрос о когнитивных функциях политика. Ранее около 40 республиканцев потребовали от Байдена пройти когнитивный тест и предоставить его результаты общественности. От теста 79-летний политик отказался, а медицинская команда президента заявила, что Байден здоров, но развил «более жесткую и менее текучую» походку ввиду своего преклонного возраста. Ранее президент США заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Белый дом позже оправдывался за слова Байдена, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сам президент тоже отказался от своих слов. В Кремле заявили, что встревожены заявлением американского лидера и тщательно фиксируют все высказывания Байдена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Такое заявление появилось в статье британского издания The Times. «Долгая карьера Байдена в политике была усеяна оплошностями, но его комментарий о том, что президент Путин „не может оставаться у власти“, может быть самым серьезным», — сообщает Times. Авторы указывают на то, что многочисленные фактологические ошибки американского президента могут возобновить вопрос о когнитивных функциях политика. Ранее около 40 республиканцев потребовали от Байдена пройти когнитивный тест и предоставить его результаты общественности. От теста 79-летний политик отказался, а медицинская команда президента заявила, что Байден здоров, но развил «более жесткую и менее текучую» походку ввиду своего преклонного возраста. Ранее президент США заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Белый дом позже оправдывался за слова Байдена, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сам президент тоже отказался от своих слов. В Кремле заявили, что встревожены заявлением американского лидера и тщательно фиксируют все высказывания Байдена.