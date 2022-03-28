Француз разгневался на Макрона из-за цен на топливо. «Сегодня я стал нищим служащим!»

29 марта 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Француз разозлился на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он рассказал, что раньше ему хватало зарплаты на «достойную» жизнь, а теперь стал «нищим служащим». «Я понимаю, что вы мне хотите рассказать про Украину и про Путина. Легко сказать „снизьте температуру дома на 2-3 градуса“. Не надо мне это говорить, я уже это сделал. Это ужасно, мсье президент, ходить в магазин, ужасно заправляться. Скажу вам честно, у меня была зарплата, которая мне позволяла жить достойно. Я мог откладывать с зарплаты деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня я стал нищим служащим! Положение катастрофическое! Как можно заправить топливом бак, если это стоит 140 евро? Цена топлива поднялась на 30 центов за 48 часов. Как это возможно?», — спросил житель Франции у Макрона напрямую. Кадры были опубликованы французскими СМИ. Сам Макрон ответил на обвинения тем, что нет «волшебного рецепта», чтобы снизить цены на газ и бензин. Он добавил, что страна будет делать все, чтобы меньше зависеть от России. Кроме того, Макрон пообещал введение специальных мер, чтобы цены на электроэнергию не зависели от цен на газ. Француз также спросил, что будет делать лидер страны, если президент РФ Владимир Путин отключит газ. Лидер Франции ответил: «Мы организуемся». 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация. Позже он заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. В Кремле заявили, что у Европы осталось четыре дня, чтобы согласиться на эти условия. Президент Франции не стал соглашаться с требованиями РФ, сказав, что это не совместимо с ранее подписанными контрактами. Тем не менее, лидер страны выразил желание запустить гуманитарную операцию в Мариуполе. Он заявил, что позднее собирается обсудить это с Путиным.