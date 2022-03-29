В Кремле раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил, что Роман Абрамович делает в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры между Россией и Украиной. При этом он не является официальным членом российской делегации, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Но с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле. Чтобы осуществлять контакты меду двумя сторонами нужно получить с двух сторон одобрение», — ответил агентству Песков во время конференц-колла. Он отметил, что участие Абрамовича на переговорах в Турции одобрено обеими сторонами.

Ранее сообщалось, что Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик. В статусе предпринимателя он не смог бы въехать в Турцию, так как эти лица сейчас находятся под санкциями. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ] Путиным в качестве переговорщика», — передает слова турецкого политика ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Ему пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций. Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского миллионера.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры между Россией и Украиной. При этом он не является официальным членом российской делегации, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Но с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле. Чтобы осуществлять контакты меду двумя сторонами нужно получить с двух сторон одобрение», — ответил агентству Песков во время конференц-колла. Он отметил, что участие Абрамовича на переговорах в Турции одобрено обеими сторонами. Ранее сообщалось, что Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик. В статусе предпринимателя он не смог бы въехать в Турцию, так как эти лица сейчас находятся под санкциями. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ] Путиным в качестве переговорщика», — передает слова турецкого политика ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Ему пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций. Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского миллионера.
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