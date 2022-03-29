В Кремле раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной

29 марта 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил, что Роман Абрамович делает в Стамбуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры между Россией и Украиной. При этом он не является официальным членом российской делегации, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Но с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле. Чтобы осуществлять контакты меду двумя сторонами нужно получить с двух сторон одобрение», — ответил агентству Песков во время конференц-колла. Он отметил, что участие Абрамовича на переговорах в Турции одобрено обеими сторонами. Ранее сообщалось, что Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик. В статусе предпринимателя он не смог бы въехать в Турцию, так как эти лица сейчас находятся под санкциями. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ] Путиным в качестве переговорщика», — передает слова турецкого политика ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Ему пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций. Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского миллионера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры между Россией и Украиной. При этом он не является официальным членом российской делегации, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Но с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле. Чтобы осуществлять контакты меду двумя сторонами нужно получить с двух сторон одобрение», — ответил агентству Песков во время конференц-колла. Он отметил, что участие Абрамовича на переговорах в Турции одобрено обеими сторонами. Ранее сообщалось, что Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик. В статусе предпринимателя он не смог бы въехать в Турцию, так как эти лица сейчас находятся под санкциями. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ] Путиным в качестве переговорщика», — передает слова турецкого политика ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Ему пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций. Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского миллионера.