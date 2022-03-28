В Кургане на 60% подорожал вывоз септика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы возмущены повышением стоимости услуги по вывозу септика на 60%. Об этом горожане пишут в курганских пабликах во «ВКонтакте».

«Не успели мы отойти от повышения цен на продукты и цены за проезд в общественном транспорте, снова новость — стоимость откачки септика выросла на 60%. Теперь в Левашово мы вместо 1000 руб., будем платить 1600 руб. С чего такое подорожание? Звонила в „Водный союз“, цена слива в их сети не изменилась для перевозчиков и составляет чуть больше 30 руб. за куб.», — говорится в посте анонимного автора, размещенном в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Автор отмечает, что место слива для поселка не изменяли, а некоторые предприниматели в нарушение закона сливают ЖБО за поселком Чистое поле бесплатно. Ассенизаторы — КАМАЗы либо МАЗы, поэтому не придется ожидать дефицита запчастей.

В комментариях курганцы пишут, что стоимость вывоза ЖБО выросла и в других поселках (в Введенском, Рябково) и подчеркивают, что услуга «никак не связана с Западом». «Я в прошлом месяце платил 800 р. Сейчас не знаю, а все идет к тому, что будем делать выгребные ямы, септики без дна, таким образом нарушая экологию. А [ассенизаторы] останутся без работы», — пишет Алексей Тюрин. Некоторые горожане объясняют ситуацию повышением цен на запчасти.

В пресс-службе АО «Водный союз» URA.RU подтвердили, что тариф для очистки сточных вод в отношении жилых объектов не повышался. Оперативно связаться с предпринимателем, оказывающим услуги по откачке септиков, не удалось.

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