29 марта 2022

Дворы Тобольска затопило талыми водами. «Доплыви до дома с препятствиями». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, лужа, отражение, лед
Жители Тобольска жалуются на огромные лужи в спальных районах Фото:

Жители Тобольска жалуются на огромные лужи во дворах спальных районов. Пост с предложением устроить «плавания с препятствиями» разместили в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Начинается ежегодный весенний марафон, под названием — на ваш выбор „Доплыви до дома“, „Доплыл и не утонул“, „Плавание с препятствиями“ или „Подводное катание на коньках“. Спонсорами марафона являются коммунальные и дорожные службы города Тобольск», — написала автор поста Оксана Григорьева.

В комментариях тюменцы пытаются узнать условия участия в таком мероприятии. «Укажите точный адрес прохождения марафона, пожалуйста, хотелось бы поучаствовать. А призы то будут?», — спрашивает Зульфия Сайдулина. Пользователи также предполагают, какие призы их могут ожидать. «Только награда одна: ушиб, перелом и мокрая обувь!», — предположил Сергей Щетников. «И мокрая попа», — продолжил пользователь с ником Мышка Серая.

В пресс-службе администрации города Тобольска агентству сообщили, что для решения таких ситуаций жителям необходимо писать заявления в управляющие компании своих районов. После обращений работа по очистке территорий должна быть начата незамедлительно.

ФОТО: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

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Жители Тобольска жалуются на огромные лужи во дворах спальных районов. Пост с предложением устроить «плавания с препятствиями» разместили в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Начинается ежегодный весенний марафон, под названием — на ваш выбор „Доплыви до дома“, „Доплыл и не утонул“, „Плавание с препятствиями“ или „Подводное катание на коньках“. Спонсорами марафона являются коммунальные и дорожные службы города Тобольск», — написала автор поста Оксана Григорьева. В комментариях тюменцы пытаются узнать условия участия в таком мероприятии. «Укажите точный адрес прохождения марафона, пожалуйста, хотелось бы поучаствовать. А призы то будут?», — спрашивает Зульфия Сайдулина. Пользователи также предполагают, какие призы их могут ожидать. «Только награда одна: ушиб, перелом и мокрая обувь!», — предположил Сергей Щетников. «И мокрая попа», — продолжил пользователь с ником Мышка Серая. В пресс-службе администрации города Тобольска агентству сообщили, что для решения таких ситуаций жителям необходимо писать заявления в управляющие компании своих районов. После обращений работа по очистке территорий должна быть начата незамедлительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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