Жители Тобольска жалуются на огромные лужи в спальных районах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска жалуются на огромные лужи во дворах спальных районов. Пост с предложением устроить «плавания с препятствиями» разместили в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Начинается ежегодный весенний марафон, под названием — на ваш выбор „Доплыви до дома“, „Доплыл и не утонул“, „Плавание с препятствиями“ или „Подводное катание на коньках“. Спонсорами марафона являются коммунальные и дорожные службы города Тобольск», — написала автор поста Оксана Григорьева.

В комментариях тюменцы пытаются узнать условия участия в таком мероприятии. «Укажите точный адрес прохождения марафона, пожалуйста, хотелось бы поучаствовать. А призы то будут?», — спрашивает Зульфия Сайдулина. Пользователи также предполагают, какие призы их могут ожидать. «Только награда одна: ушиб, перелом и мокрая обувь!», — предположил Сергей Щетников. «И мокрая попа», — продолжил пользователь с ником Мышка Серая.

В пресс-службе администрации города Тобольска агентству сообщили, что для решения таких ситуаций жителям необходимо писать заявления в управляющие компании своих районов. После обращений работа по очистке территорий должна быть начата незамедлительно.

ФОТО: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»