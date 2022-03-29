29 марта 2022

В Тюменской области из-за ДТП перекрыли федеральную трассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Фура не пропустила иномарку, дорога оказалась перекрыта (архивное фото) Фото:

На автодороге Р-402 Тюмень — Ишим — Омск из-за ДТП фуры и легковой иномарки полностью перекрыли движение для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассе Р-402 (37 км) произошло столкновение грузовой фуры и автомобиля KIA. Движение полностью перекрыто! Объезд осуществляется через поселок Богандинский», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Сколько продлятся ограничения в ведомстве не уточнили. По данным пресс-службы УГИБДД региона, на месте аварии работают сотрудники ДПС, они регулируют движение вручную.

«По предварительным данным, большегруз „МАН“ выезжал с парковки автокемпинга на федеральную трассу, и не пропустил автомобиль „Киа РИО“, ехавший по главной дороге. Сообщается о четырех пострадавших — водителе и трех пассажирках „Киа“. Трем раненым оказана помощь на месте, один увезен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Обновлено (30.03.22, 12:42). По данным УГИБДД региона, движение на участке трассы восстановлено.

Фото:

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На автодороге Р-402 Тюмень — Ишим — Омск из-за ДТП фуры и легковой иномарки полностью перекрыли движение для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассе Р-402 (37 км) произошло столкновение грузовой фуры и автомобиля KIA. Движение полностью перекрыто! Объезд осуществляется через поселок Богандинский», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Сколько продлятся ограничения в ведомстве не уточнили. По данным пресс-службы УГИБДД региона, на месте аварии работают сотрудники ДПС, они регулируют движение вручную. «По предварительным данным, большегруз „МАН“ выезжал с парковки автокемпинга на федеральную трассу, и не пропустил автомобиль „Киа РИО“, ехавший по главной дороге. Сообщается о четырех пострадавших — водителе и трех пассажирках „Киа“. Трем раненым оказана помощь на месте, один увезен в больницу», — рассказали в ведомстве. Обновлено (30.03.22, 12:42). По данным УГИБДД региона, движение на участке трассы восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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