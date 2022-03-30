Польский премьер заявил о радикальном решении в отношении России

Польша откажется от российских нефти, газа и угля до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

План правительства Польши по отказу от российских углеводородов до конца 2022 года является «самым радикальным в Европе». Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польский план отказа от российских углеводородов является самым радикальным в Европе. Страна уже в апреле—мае планирует отказаться от импорта российского угля, а до конца года намерена отказаться от российских нефти и газа. План отказа от угля из России правительство приняло, несмотря на несогласие Евросоюза. Он добавил, что Польша призывает к тому же всех других членов ЕС, которые импортируют сырье из России», — передает РБК слова премьер-министра.

При этом ранее Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

Евросоюз, Великобритания, США и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства. Позже Путин заявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте.

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