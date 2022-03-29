В Перми закрылись магазины Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay

Всего закрылось 10 отделов польской компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины польской компании LPP Group временно приостановили свою работу в России. В связи с этим в трех пермских ТЦ закрылись 10 отделов с одеждой: Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Информацию URA.RU подтвердили в торговых центрах.

«Данные магазины, к сожалению уже закрыты. Не работают с сегодняшнего дня», — сообщили URA.RU в администрации ТРЦ «Планета».

Cropp, House, Mohito и Reserved работали в ТРЦ «Планета» и ТЦ «iMall Эспланада». Бренд Sinsay был представлен в ТРЦ «Планета» и ТРК «Семья».

Ранее в ТРК «Семья» 5 марта не открылись отделы Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&bear. А 3 марта в «Планете» и «СпешиLove» закрылись отделы H&M. Пермский магазин японской сети Uniqlo закрылся 21 марта.

Все вышеперечисленные компании приостановили свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».