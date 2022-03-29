В условиях санкций в ЯНАО модернизируют завод

Благодаря модернизации завода по переработке оленины удастся увеличить количество производимой продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод по переработке оленины в Тазовском районе будет модернизирован за счет субсидии властей ЯНАО. Это позволит увеличить производство мяса в два раза. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Несмотря на текущие экономические условия, уже этой весной за счет окружного гранта будет модернизировано местное предприятие по переработке оленины — СПК Тазовский. Поставка оборудования ожидается в мае. Это позволит вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции — до 50 тонн в год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что местный бренд одежды YAMAL в условиях санкций собирается развивать свой бизнес и открывать новые точки. Причем магазины могут появиться не только в регионе, но и на всей территории России.

Западные странны начали вводить жесткие санкции против РФ после того, как была объявлена спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. К такому давлению, страны Евросоюза и США прибегают сначала 2000-х. По мнению президента РФ Владимира Путина цель подобной политики — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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