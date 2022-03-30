Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов.
«Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров
Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов. «Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.