Кадыров показал видео, как военные со смехом штурмуют нацистов. «Нацики испугались»

31 марта 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили у националистов здание в Рубежном, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов. «Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов. «Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.