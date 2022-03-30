30 марта 2022

Кадыров показал видео, как военные со смехом штурмуют нацистов. «Нацики испугались»

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Российские военные отбили у националистов здание в Рубежном, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов.

«Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров

Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видео штурма украинских националистов, засевших в здании в Рубежном Луганской народной республики. На кадрах военнослужащие ВС РФ смеются, обстреливая укрепленные позиции украинский националистов. «Хорошо укрепленную позицию было решено обстрелять из гранатометов. Это тоже рискованно, — гранатометчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера. Но нацики так испугались, что не посмели выглянуть из своих гнезд», — написал Рамзан Кадыров Перед этим, отметил глава Чечни, российские военные окружили здание, в котором располагались боевики, потому «бандиты не могли убежать, как они привыкли это делать». Кадыров намекнул на то, что в результате здание было отбито у националистов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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