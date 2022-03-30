Тюменская область приняла более 100 беженцев из ЛДНР и Украины

Беженцы из ЛНР, ДНР и Украины приезжают в Тюменскую область самостоятельно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона. Там уточнили, что беженцы приехали в Тюменскую область самостоятельно.

«На 29 марта самостоятельно прибыли в регион 116 граждан ДНР, ЛНР и Украины, из них 38 детей (83 человека разместились в Тюмени, 12 — в Тобольске, 5 — в Тюменском районе, 5 — в Аромашевском районе и т. д.).Централизованного приезда граждан пока не было, при этом самостоятельно прибывают мирные граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, которые размещаются у родственников», — указано в сообщении Информационного центра Тюменской области.

Там уточнили, что вынужденным переселенцам власти Тюменской области оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняется информация о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинского обслуживания и т. д. «С заявлениями о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета обратились 79 человек. Выплату уже получили 40 из них», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Часть мирного населения Луганской и Донецкой народных республик была вынуждена покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов украинской стороной. Для этого Украина, в частности, использует системы залпового огня «Град», «Ураган», неизбирательные авиаракеты и авиабомбы. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам