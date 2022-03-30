30 марта 2022

Тюменская область приняла более 100 беженцев из ЛДНР и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, палаточный лагерь, гуманитарная
Беженцы из ЛНР, ДНР и Украины приезжают в Тюменскую область самостоятельно Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

В Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона. Там уточнили, что беженцы приехали в Тюменскую область самостоятельно.

«На 29 марта самостоятельно прибыли в регион 116 граждан ДНР, ЛНР и Украины, из них 38 детей (83 человека разместились в Тюмени, 12 — в Тобольске, 5 — в Тюменском районе, 5 — в Аромашевском районе и т. д.).Централизованного приезда граждан пока не было, при этом самостоятельно прибывают мирные граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, которые размещаются у родственников», — указано в сообщении Информационного центра Тюменской области.

Там уточнили, что вынужденным переселенцам власти Тюменской области оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняется информация о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинского обслуживания и т. д. «С заявлениями о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета обратились 79 человек. Выплату уже получили 40 из них», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Часть мирного населения Луганской и Донецкой народных республик была вынуждена покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов украинской стороной. Для этого Украина, в частности, использует системы залпового огня «Град», «Ураган», неизбирательные авиаракеты и авиабомбы. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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В Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона. Там уточнили, что беженцы приехали в Тюменскую область самостоятельно. «На 29 марта самостоятельно прибыли в регион 116 граждан ДНР, ЛНР и Украины, из них 38 детей (83 человека разместились в Тюмени, 12 — в Тобольске, 5 — в Тюменском районе, 5 — в Аромашевском районе и т. д.).Централизованного приезда граждан пока не было, при этом самостоятельно прибывают мирные граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, которые размещаются у родственников», — указано в сообщении Информационного центра Тюменской области. Там уточнили, что вынужденным переселенцам власти Тюменской области оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняется информация о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинского обслуживания и т. д. «С заявлениями о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета обратились 79 человек. Выплату уже получили 40 из них», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области. Часть мирного населения Луганской и Донецкой народных республик была вынуждена покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов украинской стороной. Для этого Украина, в частности, использует системы залпового огня «Град», «Ураган», неизбирательные авиаракеты и авиабомбы. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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