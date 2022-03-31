Бизнесмен затравил сотрудницу, которой проиграл суды

Надежда Меринова через суд заставила руководителя ООО «ГазЭнергоСтрой» вернуть ее на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания из Нового Уренгоя ООО «ГазЭнергоСтрой» после проигранного суда своей сотруднице Надежде Мериновой начала травлю женщины. Как сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, девушка вместо работы пишет объяснительные по несуществующим нарушениям.

«Уже не первый год Надежда Дмитриевна Меринова воюет со своим работодателем — Обществом с ограниченной ответственностью „ГазЭнергоСтрой“. 16 апреля 2021 года она была уволена без уважительных причин, но оспорила это решение в суде. Работодатель не согласился с таким решением и подверг Меринову настоящей травле», — сообщает Гудимов.

Как добавил адвокат, предприятие выиграло первый суд, но апелляционная инстанция отменила решение Новоуренгойского городского суда и восстановило Надежду Меринову в должности с взысканием невыплаченной зарплаты, судебных издержек и морального вреда. Однако ее работодатель попытался оспорить данное решение в кассационном порядке, но этого у него не получилось.

После восстановление женщины в должности, работодатель начал направлять к Мериновой акты нарушениях с требованием объяснения их. Как добавляет Надежда, сотрудники которые осуществляют ее травлю не скрывают, что хотят ее уволить. Уволится девушка не может потому, что находится в предпенсионном возрасте и шансов устроиться на другую работу у нее практически нет. На ее иждивении находятся дети и больные родители. Из-за этой ситуации здоровье женщины резко ухудшилось.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «ГазЭнергоСтрой» и в ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой». Ответа на момент публикации не поступило.

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