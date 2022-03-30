Магазин Acoola в Перми приглашает продавцов, потерявших работу

Сотрудников готовы принять в отделе в ТРК «Спешиlove» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская компания Concept Group, в которую входит бренд детской одежды Acoola, решила помочь продавцам, которые остались без работы из-за того, что их работодатели ушли из России или приостановили свою деятельность. Ритейлер объявил о готовности принять их на работу в свои магазины. В пермских магазинах URA.RU подтвердили эту информацию.

«В отделе в ТРК «Семья» штат продавцов укомплектован. А вот в ТРК «СпешиLove требуются люди и можно устроиться», — рассказала URA.RU администратор магазина Acoola в ТРК «Семья».

В головном офисе компании отметили, что если на момент обращения штат — полный, то соискателя внесут в кадровый резерв. Таких кандидатов пригласят первыми, когда набор снова откроется.

Такое предложение компании может оказаться актуальным. В марте в Перми закрылись магазины одежды Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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