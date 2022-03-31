Кадыров призвал националистов в Мариуполе сдаваться. «У вас есть один день»

01 апреля 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что у националистов остался один день на то, чтобы сдаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров лично обратился к украинским националистам, укрывающимся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с призывом сдаться. Он дал им слово, что над ними никто не будет издеваться, если они добровольно сложат оружие. «Хочу обратиться к тем, кто называет себя бандеровцы и нацики, находящимся на „Азовстали“. Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть [записи] ваших переговоров. Вы не можете определиться, кому сдаваться. Я вам даю слово, если вы сложите оружие и выйдете сами, то мы вас трогать не будем и достойно проведем дальнейшую работу», — сказал Рамзан Кадыров в своем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава Чечни отметил, что если националисты «встанут на правильный путь», то президент России Владимир Путин может объявить амнистию, под которую они могут попасть. «Почему я к вам обращаюсь: завтра один день у вас есть, послезавтра мы вас всех уничтожим», — объяснил он. Также Кадыров обратился к украинским Вооруженным силам (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ), заявив, что у них осталось мало сил и возможностей. «Я уверен, что среди вас найдется хоть один достойный офицер, за которым пойдут все. [Президент Украины Владимир] Зеленский не оправдал доверие, так же и Рада. <…> Используйте свой последний шанс», — резюмировал он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично обратился к украинским националистам, укрывающимся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с призывом сдаться. Он дал им слово, что над ними никто не будет издеваться, если они добровольно сложат оружие. «Хочу обратиться к тем, кто называет себя бандеровцы и нацики, находящимся на „Азовстали“. Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть [записи] ваших переговоров. Вы не можете определиться, кому сдаваться. Я вам даю слово, если вы сложите оружие и выйдете сами, то мы вас трогать не будем и достойно проведем дальнейшую работу», — сказал Рамзан Кадыров в своем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава Чечни отметил, что если националисты «встанут на правильный путь», то президент России Владимир Путин может объявить амнистию, под которую они могут попасть. «Почему я к вам обращаюсь: завтра один день у вас есть, послезавтра мы вас всех уничтожим», — объяснил он. Также Кадыров обратился к украинским Вооруженным силам (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ), заявив, что у них осталось мало сил и возможностей. «Я уверен, что среди вас найдется хоть один достойный офицер, за которым пойдут все. [Президент Украины Владимир] Зеленский не оправдал доверие, так же и Рада. <…> Используйте свой последний шанс», — резюмировал он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.