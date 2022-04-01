МИД: НАТО хочет воевать с Россией «до последнего украинца»

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НАТО ведет скрытую войну с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО боятся столкновения с РФ напрямую, однако они собираются воевать «до последнего украинца». Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«Прямого столкновения с нашей страной [в НАТО] боятся — чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать „до последнего украинца“. Политика бесчеловечная и предельно циничная», — сказал Кобринец в интервью РИА «Новости».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он.

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Страны НАТО боятся столкновения с РФ напрямую, однако они собираются воевать «до последнего украинца». Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Прямого столкновения с нашей страной [в НАТО] боятся — чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать „до последнего украинца“. Политика бесчеловечная и предельно циничная», — сказал Кобринец в интервью РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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