Курганских водителей предупредили об опасной погоде

На выходных на дорогах может появиться гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на дорогах ожидаются гололед и туманы. Об этом 1 апреля сообщили представители областного УГИБДД.

«В Курганской области установились неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, на территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. <…> Перепады температуры приведут к образованию гололеда на дорогах Зауралья. Ночью в отдельных районах возможны туманы», — указано в сообщении, размещенном в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Представители ГИБДД рекомендовали водителям не ездить на автомобилях в ближайшее время. Если выехать на дорогу необходимо, то полицейские советуют управлять машиной в безопасном режиме и быть предельно внимательными. Пешеходам рекомендуют снимать капюшоны, не использовать наушники и другие гаджеты во время перехода дороги, а на одежде иметь световозвращающие элементы.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что 2 апреля в Курганской области пройдут существенные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. На сайте областного ЦГМС указано, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и 3 апреля.