31 марта 2022

Курганских водителей предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
На выходных на дорогах может появиться гололед Фото:

В Курганской области на дорогах ожидаются гололед и туманы. Об этом 1 апреля сообщили представители областного УГИБДД.

«В Курганской области установились неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, на территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. <…> Перепады температуры приведут к образованию гололеда на дорогах Зауралья. Ночью в отдельных районах возможны туманы», — указано в сообщении, размещенном в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Представители ГИБДД рекомендовали водителям не ездить на автомобилях в ближайшее время. Если выехать на дорогу необходимо, то полицейские советуют управлять машиной в безопасном режиме и быть предельно внимательными. Пешеходам рекомендуют снимать капюшоны, не использовать наушники и другие гаджеты во время перехода дороги, а на одежде иметь световозвращающие элементы.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что 2 апреля в Курганской области пройдут существенные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. На сайте областного ЦГМС указано, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и 3 апреля.

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В Курганской области на дорогах ожидаются гололед и туманы. Об этом 1 апреля сообщили представители областного УГИБДД. «В Курганской области установились неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, на территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. <…> Перепады температуры приведут к образованию гололеда на дорогах Зауралья. Ночью в отдельных районах возможны туманы», — указано в сообщении, размещенном в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Представители ГИБДД рекомендовали водителям не ездить на автомобилях в ближайшее время. Если выехать на дорогу необходимо, то полицейские советуют управлять машиной в безопасном режиме и быть предельно внимательными. Пешеходам рекомендуют снимать капюшоны, не использовать наушники и другие гаджеты во время перехода дороги, а на одежде иметь световозвращающие элементы. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что 2 апреля в Курганской области пройдут существенные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. На сайте областного ЦГМС указано, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и 3 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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