В ЯНАО задержаны вымогатели, терроризировавшие вахтовиков

В настоящее время решается вопрос о помещении виновных под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверо жителей поселка Тазовский (Тазовский район ЯНАО) занимались избиением вахтовиков и вымогательством у них денег. Как сообщается СУ СКР по ЯНАО, злоумышленники также ограбили геологоразведочную компанию, избив охранников.

«По данным следствия, в феврале 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, действуя группой лиц, в ночное время, применив насилие в отношении двух охранников, похитили из контейнеров кабельную продукцию принадлежащую геологоразведочной компании, проводящей сейсморазведочные работы. А в марте двое обвиняемых, находясь в одном из сел района, применив насилие, потребовали от рабочего-вахтовика передать им 50 тысяч рублей» — говориться в сообщении следователей.

Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Жителей ЯНАО обвиняют в грабеже и вымогательстве. Решается вопрос о помещении обвиняемых под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что четверо молодых людей получили срок за ограбление двух жителей Ноябрьска. Двое из обвиняемых несовершеннолетние.