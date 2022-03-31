31 марта 2022
30 марта 2022

В ЯНАО задержаны вымогатели, терроризировавшие вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время решается вопрос о помещении виновных под стражу Фото:

Четверо жителей поселка Тазовский (Тазовский район ЯНАО) занимались избиением вахтовиков и вымогательством у них денег. Как сообщается СУ СКР по ЯНАО, злоумышленники также ограбили геологоразведочную компанию, избив охранников.

«По данным следствия, в феврале 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, действуя группой лиц, в ночное время, применив насилие в отношении двух охранников, похитили из контейнеров кабельную продукцию принадлежащую геологоразведочной компании, проводящей сейсморазведочные работы. А в марте двое обвиняемых, находясь в одном из сел района, применив насилие, потребовали от рабочего-вахтовика передать им 50 тысяч рублей» — говориться в сообщении следователей.

Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Жителей ЯНАО обвиняют в грабеже и вымогательстве. Решается вопрос о помещении обвиняемых под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что четверо молодых людей получили срок за ограбление двух жителей Ноябрьска. Двое из обвиняемых несовершеннолетние.

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Четверо жителей поселка Тазовский (Тазовский район ЯНАО) занимались избиением вахтовиков и вымогательством у них денег. Как сообщается СУ СКР по ЯНАО, злоумышленники также ограбили геологоразведочную компанию, избив охранников. «По данным следствия, в феврале 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, действуя группой лиц, в ночное время, применив насилие в отношении двух охранников, похитили из контейнеров кабельную продукцию принадлежащую геологоразведочной компании, проводящей сейсморазведочные работы. А в марте двое обвиняемых, находясь в одном из сел района, применив насилие, потребовали от рабочего-вахтовика передать им 50 тысяч рублей» — говориться в сообщении следователей. Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Жителей ЯНАО обвиняют в грабеже и вымогательстве. Решается вопрос о помещении обвиняемых под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что четверо молодых людей получили срок за ограбление двух жителей Ноябрьска. Двое из обвиняемых несовершеннолетние.
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