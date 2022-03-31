Оппозиция ЯНАО выиграла у мэрии суд за митинг

Коммунисты выиграли суд у мэрии в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальское отделение партии КПРФ подало в суд на мэрию Салехарда из-за запрета на проведение митинга 23 февраля 2021 года и выиграло дело. Решение суда еще не вступило в силу. Об этом URA.RU сообщила глава коммунистов в ЯНАО Елена Кукушкина.

«Я думаю, нам больше не будут отказывать [в мэрии]. Это обычная практика в нашей администрации, они думают, что им можно все. Эти два года можно было проводить культурные мероприятия, спортивные, но нельзя было организовывать какие-то политические акции, даже если они связаны с государственными праздниками», — сообщила Кукушкина.

Она отметила, что решение суда коммунистам выдадут через 10 дней. «Пока только административную часть зачитали», — пояснила политик. В мэрию URA.RU направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ пообещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что в 2021 году коммунистам также запретили проводить митинг на 1 Мая. Тогда в мэрии сослались на постановление губернатора о ковидных ограничениях, которые действовали до 30 апреля.