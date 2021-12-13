13 декабря 2021
11 декабря 2021

ФАС заподозрила в сговоре курганских перевозчиков мусора. Они работали в Кургане и Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусор, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, спецавтобаза, свалка, помойка, пищевые отходы, полигон
Антимонопольная служба проверяет ООО «Чистый город» и две компании по транспортировке мусора на предмер сговора на торгах Фото:

Курганского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» заподозрили в сговоре на торгах с перевозчиками мусора. Об этом сообщает ФАС России в своем telegram-канале.

«Сотрудники ведомства проверяют три компании — регионального оператора ООО «Чистый город», а также двух региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис». В распоряжении антимонопольной службы имеются материалы, указывающие на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в Курганской и Свердловской областях», — говорится в сообщении ФАС.

По данным ФАС, общая сумма контрактов, которые попали под подозрение, составила более 1,6 млрд рублей. Получить комментарий у руководства ООО «Чистый город» оперативно не удалось: заместитель директора компании Наталья Фомина не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

По данным СБИС, компания «Экосистема» зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеет Евгений Клевцов. Компания ООО «Транссервис» также зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеют Семен Истомин и Дмитрий Елизаров, который также является владельцем ООО «Чистый город».

Ранее URA.RU писало, что компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. Аукционы провели по восьми лотам.

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Курганского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» заподозрили в сговоре на торгах с перевозчиками мусора. Об этом сообщает ФАС России в своем telegram-канале. «Сотрудники ведомства проверяют три компании — регионального оператора ООО «Чистый город», а также двух региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис». В распоряжении антимонопольной службы имеются материалы, указывающие на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в Курганской и Свердловской областях», — говорится в сообщении ФАС. По данным ФАС, общая сумма контрактов, которые попали под подозрение, составила более 1,6 млрд рублей. Получить комментарий у руководства ООО «Чистый город» оперативно не удалось: заместитель директора компании Наталья Фомина не ответила на звонок корреспондента URA.RU. По данным СБИС, компания «Экосистема» зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеет Евгений Клевцов. Компания ООО «Транссервис» также зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеют Семен Истомин и Дмитрий Елизаров, который также является владельцем ООО «Чистый город». Ранее URA.RU писало, что компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. Аукционы провели по восьми лотам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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