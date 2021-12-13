Антимонопольная служба проверяет ООО «Чистый город» и две компании по транспортировке мусора на предмер сговора на торгах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» заподозрили в сговоре на торгах с перевозчиками мусора. Об этом сообщает ФАС России в своем telegram-канале.

«Сотрудники ведомства проверяют три компании — регионального оператора ООО «Чистый город», а также двух региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис». В распоряжении антимонопольной службы имеются материалы, указывающие на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в Курганской и Свердловской областях», — говорится в сообщении ФАС.

По данным ФАС, общая сумма контрактов, которые попали под подозрение, составила более 1,6 млрд рублей. Получить комментарий у руководства ООО «Чистый город» оперативно не удалось: заместитель директора компании Наталья Фомина не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

По данным СБИС, компания «Экосистема» зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеет Евгений Клевцов. Компания ООО «Транссервис» также зарегистрирована в Екатеринбурге, ей владеют Семен Истомин и Дмитрий Елизаров, который также является владельцем ООО «Чистый город».

Ранее URA.RU писало, что компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. Аукционы провели по восьми лотам.