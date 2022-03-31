Тюменцы массово уходят на работу в такси

Тюменские таксисты начали массово подключаться к сервису «Яндекс.Go» Фото: Илья Московец © URA.RU

После ухода с российского рынка агрегаторов DiDi и Ситимобил, тюменские водители такси начали массово подключаться к сервису Яндекс.Go. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также повышенный интерес к агрегатору начали проявлять водители — частники, которые раньше работали на себя.

«Китайский агрегатор такси DiDi, фактически, покинул тюменский рынок перевозок. На очереди Ситимобил, который полностью перестанет работать в Тюмени после 15 апреля. С уходом этих компаний, в Тюмени освободилось огромное количество водителей, которым нужно где-то работать и зарабатывать. Они начали массово переходить в «Яндекс.Go», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Тюменские водители предполагают, что в ближайшее время «Яндекс.Go» поднимет базовые тарифы на перевозки и они смогут на этом заработать. «На это есть две причины. Первая — „Яндекс“ стал, по сути, единственным крупным агрегатором такси в Тюмени. Вторая — базовые тарифы на перевозки держатся на одном уровне уже длительное время. Хотя, и продукты, и различные товары уже давно подорожали. Таксисты считают, что компания вынуждена будет повысить цены, чтобы удержать у себя водителей», — сообщил собеседник URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что китайский агрегатор DiDi отказался от работы на российском рынке. Позже аналогичное решение было принято в Ситимобил.

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