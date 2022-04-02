В Белом доме спустя неделю опровергли слова Байдена о Путине

02 апреля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Камала Харрис заявила об отсутствии у США заинтересованности в смене российской власти Фото: RAMINDER PAL SINGH EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США не заинтересовано в смене власти в России. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис, тем самым опровергнув слова президента страны Джо Байдена, сказанные им неделю назад. Байден 26 марта решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России». Он также заявил, что российский лидер «не может оставаться у власти». «Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность… Мы не заинтересованы в смене власти. И это не наша политика. Точка», — приводит слова Харрис РИА «Новости». Лидер США Джо Байден многократно оскорблял российского лидера после того, как президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, передает «Национальное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания Байдена, назвавшего Путина «мясником». Позже Белому дому пришлось оправдываться за слова политика, намекающего на смену власти в России. Согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, а в марте уже 54%. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство США не заинтересовано в смене власти в России. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис, тем самым опровергнув слова президента страны Джо Байдена, сказанные им неделю назад. Байден 26 марта решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России». Он также заявил, что российский лидер «не может оставаться у власти». «Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность… Мы не заинтересованы в смене власти. И это не наша политика. Точка», — приводит слова Харрис РИА «Новости». Лидер США Джо Байден многократно оскорблял российского лидера после того, как президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, передает «Национальное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания Байдена, назвавшего Путина «мясником». Позже Белому дому пришлось оправдываться за слова политика, намекающего на смену власти в России. Согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, а в марте уже 54%.