Европейцев призвали меньше мыться в душе «назло Путину» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы не мыться в душе долго, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». На что россияне и сами европейцы уже выдвинули ряд своих предложений. Сенатор Алексей Пушков, например, посоветовал вовсе перестать смывать за собой из унитаза.

«Каждый раз, выключая воду, приговаривайте: получи, Путин!» — заявила Вестагер во время выступления на конференции, посвященной теме экономии энергоресурсов. Так, по ее словам, Европа будет тратить меньше газа на нагрев воды. Запись опубликована на канале издания Politico на YouTube.

Пушков предложил более радикальные меры Фото: telegram-канал Алексея Пушкова

Пользователи соцсети также решили пофантазировать на тему экономии ресурсов в Европе Скрин: ВКонтакте

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Некоторые вспоминают историю и прочат Европе возврат к истокам Скрин: ВКонтакте

Другие цитируют Лермонтова, правда, переиначив строки его стихотворений на новый лад Скрин: ВКонтакте

Есть и те, кто наслаждается обилием ресурсов назло Европе, пока им приходится экономить Скрин: ВКонтакте

Заявление еврокомиссара обсуждают и в западном интернете. Кого-то оно смешит, но больше раздражает.

Одни говорят о деградации Европы Скрин: Twitter

Другие винят власти в русофобии Скрин: Twitter

Кто-то предложил перестать платить им налоги. «Нам говорят, что мы должны потреблять меньше энергии, но я обещаю вам, что эти стайки тараканов не пожалеют себе зимой теплой комнаты и не пропустят ни минуты в собственной ванне. Они говорят нам есть природных паразитов, ползающих у нас под ногами в грязи, и пастись на листьях, как скот». Скрин: Youtube

Ранее власти ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России. Член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Моника Шнитцер также предложила гражданам страны перейти на общественный транспорт. 24 февраля Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В Евросоюзе критически отнеслись к началу спецоперации и ввели против России масштабные санкции. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия начнет поставлять Европе газ за рубли. Однако страны Европы против такого ультиматума.