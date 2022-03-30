В Германии призвали жителей экономить электроэнергию

Жители ФРГ будут экономить электроэнергию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России. Об этом заявила член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Моника Шнитцер.

«Теперь люди должны потреблять [электроэнергию] меньше», — передает слова Шнитцер ТАСС. Она предложила гражданам страны, по возможности перейти на общественный транспорт.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе критически отнеслись к началу спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия начнет поставлять Европе газ за рубли. Он подчеркнул, что переход на рубли должен состояться до 31 марта 2022 года. В Кремле рассказали, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.