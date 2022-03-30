В Германии призвали жителей экономить электроэнергию

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Жители ФРГ будут экономить электроэнергию Фото:

Власти ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России. Об этом заявила член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Моника Шнитцер.

«Теперь люди должны потреблять [электроэнергию] меньше», — передает слова Шнитцер ТАСС. Она предложила гражданам страны, по возможности перейти на общественный транспорт.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе критически отнеслись к началу спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия начнет поставлять Европе газ за рубли. Он подчеркнул, что переход на рубли должен состояться до 31 марта 2022 года. В Кремле рассказали, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.

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Власти ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России. Об этом заявила член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Моника Шнитцер. «Теперь люди должны потреблять [электроэнергию] меньше», — передает слова Шнитцер ТАСС. Она предложила гражданам страны, по возможности перейти на общественный транспорт. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе критически отнеслись к началу спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия начнет поставлять Европе газ за рубли. Он подчеркнул, что переход на рубли должен состояться до 31 марта 2022 года. В Кремле рассказали, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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