Премьер Польши отказался платить России за газ в рублях

02 апреля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Польский премьер назвал шантажом требование РФ оплачивать рублями российский газ Фото: Максим Егоров © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Польша не будет оплачивать российский газ рублями. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Отвоцке, подчеркнув, что такие требования Москвы являются шантажом. «Если такой шантаж будет использован против Польши, мы не поддадимся этому шантажу», — приводит Wnp.pl ответ польского премьера на вопрос, будет ли страна платить за газ в рублях. Он также призвал Германию и Австрию не поддаваться этому шантажу. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что недружественные страны будут должны покупать российский газ только за рубли. Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули считает, что этим решением российский лидер изменил геополитические расклады в мире. Также президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм уже предрек промышленности Германии крах в случае отказа от российского газа. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша не будет оплачивать российский газ рублями. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Отвоцке, подчеркнув, что такие требования Москвы являются шантажом. «Если такой шантаж будет использован против Польши, мы не поддадимся этому шантажу», — приводит Wnp.pl ответ польского премьера на вопрос, будет ли страна платить за газ в рублях. Он также призвал Германию и Австрию не поддаваться этому шантажу. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что недружественные страны будут должны покупать российский газ только за рубли. Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули считает, что этим решением российский лидер изменил геополитические расклады в мире. Также президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм уже предрек промышленности Германии крах в случае отказа от российского газа.