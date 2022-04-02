МИД Италии: страна готова гарантировать безопасность Украины

02 апреля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Италия готова гарантировать нейтралитет Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Италия готова стать гарантом нейтрального статуса для Украины. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо во время визита в Баку. «Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины», — заявил Луиджи Ди Майо. Его слова приводит La Repubblica. Готовность гарантировать безопасность Украины ранее изъявили Германия и Британия. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, ФРГ полностью солидарна с курсом Украины. Тем временем, телеканал CNN сообщил, что США вряд ли предложит Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев. Американский президент США Джо Байден также отказался отвечать, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны. 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что чеченские военные приступили к штурму завода в Мариуполе, где укрылись украинские боевики, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Италия готова стать гарантом нейтрального статуса для Украины. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо во время визита в Баку. «Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины», — заявил Луиджи Ди Майо. Его слова приводит La Repubblica. Готовность гарантировать безопасность Украины ранее изъявили Германия и Британия. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, ФРГ полностью солидарна с курсом Украины. Тем временем, телеканал CNN сообщил, что США вряд ли предложит Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев. Американский президент США Джо Байден также отказался отвечать, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны. 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что чеченские военные приступили к штурму завода в Мариуполе, где укрылись украинские боевики, передает телеканал 360.