Глава МИД ФРГ: Германия готова гарантировать безопасность Украины

31 марта 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. «Если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии», — заявила Анналена Бербок в эфире телеканала ARD. По ее словам, ФРГ полностью солидарна с курсом Украины. Также министр отметила, что по итогам российско-украинской встречи делегаций в Стамбуле нельзя заявить о прорыве в переговорах. У России и Запада разные понимания гарантий и нейтралитета, добавила Бербок. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее сообщалось, что украинские власти пытаются сделать Польшу гарантом безопасности будущего мирного соглашения с Россией. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона согласилась на условие РФ. В Кремле заявили, что Украина определилась с требованиями к России.