Зеленский: Украина не отдаст территорий ради мира с РФ

02 апреля 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Украина не торгует своей территорией, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не откажется от своих территорий ради достижения мирного договора с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается. Мы полностью исключаем отказ от территории ради мирного соглашения», — сказал Зеленский. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе, пишет RT. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Германия, Британия и Италия заявили, что готовы стать гарантом нейтрального статуса для Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине не откажется от своих территорий ради достижения мирного договора с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается. Мы полностью исключаем отказ от территории ради мирного соглашения», — сказал Зеленский. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе, пишет RT. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Германия, Британия и Италия заявили, что готовы стать гарантом нейтрального статуса для Украины.