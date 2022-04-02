ВС открыли гумкоридор из Мариуполя в Бердянск по просьбе Эрдогана

03 апреля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

МО откроют гуманитарный коридор, ведущий из Мариуполя в Бердянск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение „режима тишины“ на маршруте движения. Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям», — написано в Telegram Минобороны РФ. Сообщается, что условием гуманитарной операции является содействие властей Киева по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя. Кроме того, в период проведения эвакуации обе стороны обязаны исключить угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода. По словам Михаила Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Жители, которым удалось эвакуироваться из города, ели голубей и пили воду из бассейна, чтобы выжить. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение „режима тишины“ на маршруте движения. Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям», — написано в Telegram Минобороны РФ. Сообщается, что условием гуманитарной операции является содействие властей Киева по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя. Кроме того, в период проведения эвакуации обе стороны обязаны исключить угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода. По словам Михаила Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Жители, которым удалось эвакуироваться из города, ели голубей и пили воду из бассейна, чтобы выжить. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.