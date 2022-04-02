02 апреля 2022

ВС открыли гумкоридор из Мариуполя в Бердянск по просьбе Эрдогана

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
МО откроют гуманитарный коридор, ведущий из Мариуполя в Бердянск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение „режима тишины“ на маршруте движения. Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям», — написано в Telegram Минобороны РФ.

Сообщается, что условием гуманитарной операции является содействие властей Киева по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя. Кроме того, в период проведения эвакуации обе стороны обязаны исключить угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

По словам Михаила Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Жители, которым удалось эвакуироваться из города, ели голубей и пили воду из бассейна, чтобы выжить. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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Россия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение „режима тишины“ на маршруте движения. Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям», — написано в Telegram Минобороны РФ. Сообщается, что условием гуманитарной операции является содействие властей Киева по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя. Кроме того, в период проведения эвакуации обе стороны обязаны исключить угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода. По словам Михаила Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Жители, которым удалось эвакуироваться из города, ели голубей и пили воду из бассейна, чтобы выжить. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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