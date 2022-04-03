Депутат Госдумы предложил перевести внешнюю торговлю РФ в рубли

04 апреля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Рубль значительно укрепился на фоне указа президента РФ о продаже недружественным странам газа за рубли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Россия должна перевести сделки по основным экспортируемым товарам в рубли, что станет шагом в дальнейшем развитии экономики страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Олег Савченко. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли и подписал соответствующий указ. Лидеры Франции и Германии заявили, что не смогут выполнять условия России, но несмотря на это рубль начал значительно укрепляться. В ходе торгов 1 апреля на Мосбирже курс доллара опускался ниже 81 рубля. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 2 апреля составил 83,43 рубля, евро — 92,15. «Основные экспортируемые товары, которые являются доминантой в мировой экономике, я считаю, должны торговаться в рублях. Это даже не я считаю, это сейчас закон выживаемости, потом закон жизни, а потом закон развития. Сейчас это вынужденная мера, но она объективна нужна. Это станет правилом, законом в мировой экономике, значит дальше пойдет развитие. Дальше можно пойти к взаимообмену или присоединять к рублю другие экспортируемые товары», — сказал Олег Савченко. По словам парламентария, сделки по продовольственным товарам, а именно зерновым, тоже могут быть переведены в рубли. «Можно посмотреть список экспортируемых товаров. Дальше у нас идет металл. Следующим этапом идет вооружение. Это абсолютно нормально. После этого можем выстраивать взаимоотношения в более конкурентноспособных товарах. Учитывая, что рубль уже будет полноценно участвовать в мировом финансовом обороте, соответственно, это уже будет безболезненно, если будут выстраиваться какие-то механизмы», — добавил собеседник агентства. Как отметил Савченко, торговля в долларах приводит к тому, что в экономических отношениях между РФ и другими странами появляется посредник в лице США. «Посредниками являются доллар и США. Выпустили они больше долларов — цена растет. Придержали, создали какую-то конфликтную ситуацию — все по-другому. Зачем? Мы можем спокойно выстраивать отношения с Саудовской Аравией, с Египтом, с Китаем, с Индией и у нас состоится формирование рыночной цены. Я думаю, что руководство стран традиционных покупателей также заинтересованы в том, чтобы не было посредников», — заключил депутат Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна перевести сделки по основным экспортируемым товарам в рубли, что станет шагом в дальнейшем развитии экономики страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Олег Савченко. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли и подписал соответствующий указ. Лидеры Франции и Германии заявили, что не смогут выполнять условия России, но несмотря на это рубль начал значительно укрепляться. В ходе торгов 1 апреля на Мосбирже курс доллара опускался ниже 81 рубля. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 2 апреля составил 83,43 рубля, евро — 92,15. «Основные экспортируемые товары, которые являются доминантой в мировой экономике, я считаю, должны торговаться в рублях. Это даже не я считаю, это сейчас закон выживаемости, потом закон жизни, а потом закон развития. Сейчас это вынужденная мера, но она объективна нужна. Это станет правилом, законом в мировой экономике, значит дальше пойдет развитие. Дальше можно пойти к взаимообмену или присоединять к рублю другие экспортируемые товары», — сказал Олег Савченко. По словам парламентария, сделки по продовольственным товарам, а именно зерновым, тоже могут быть переведены в рубли. «Можно посмотреть список экспортируемых товаров. Дальше у нас идет металл. Следующим этапом идет вооружение. Это абсолютно нормально. После этого можем выстраивать взаимоотношения в более конкурентноспособных товарах. Учитывая, что рубль уже будет полноценно участвовать в мировом финансовом обороте, соответственно, это уже будет безболезненно, если будут выстраиваться какие-то механизмы», — добавил собеседник агентства. Как отметил Савченко, торговля в долларах приводит к тому, что в экономических отношениях между РФ и другими странами появляется посредник в лице США. «Посредниками являются доллар и США. Выпустили они больше долларов — цена растет. Придержали, создали какую-то конфликтную ситуацию — все по-другому. Зачем? Мы можем спокойно выстраивать отношения с Саудовской Аравией, с Египтом, с Китаем, с Индией и у нас состоится формирование рыночной цены. Я думаю, что руководство стран традиционных покупателей также заинтересованы в том, чтобы не было посредников», — заключил депутат Госдумы.