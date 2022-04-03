Запад начал бойкотировать Уилла Смита после скандала на «Оскаре»

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Уилл Смит ударил ведущего на церемонии вручения «Оскара» Фото:

Сервис Netflix приостановил съемки нового фильма с актером Уиллом Смитом после того, как он ударил ведущего на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Режиссер картины Дэвид Литч также отказался работать с актером.

«Netflix приостановил съемки нового фильма с Уиллом Смитом. Кроме того, режиссер Смита Дэвид Литч отказался от работы над картиной с участием актера», — сообщает телеканала RTVI.

Ранее Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Ведущий пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок и принял решение покинуть Американскую киноакадемию.

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Сервис Netflix приостановил съемки нового фильма с актером Уиллом Смитом после того, как он ударил ведущего на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Режиссер картины Дэвид Литч также отказался работать с актером. «Netflix приостановил съемки нового фильма с Уиллом Смитом. Кроме того, режиссер Смита Дэвид Литч отказался от работы над картиной с участием актера», — сообщает телеканала RTVI. Ранее Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Ведущий пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок и принял решение покинуть Американскую киноакадемию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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