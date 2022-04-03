Генсек НАТО: альянс обучил воевать десятки тысяч бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
НАТО готовила украинских военных к противостоянию РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десятки тысяч военнослужащих Украины прошли подготовку НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — заявил Столтенберг телеканалу CNN.

Такие заявление уже звучали ранее. Так, один из украинских военнослужащих, задержанных на территории, подконтрольной силам ЛНР, рассказал о том, что в декабре 2017 года на Яворовском полигоне в Львовской области ВСУ тренировали инструкторы из США, Канады и Польши. Тогда их учили большому наступлению со штурмом городов. Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее заявлял, что среди них есть наемники. Global News же официально признал, что Канада отправила на Украину спецназ. А экс- сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг рассказал, что ЦРУ США тайно проводило тренировки украинских военных.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Десятки тысяч военнослужащих Украины прошли подготовку НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — заявил Столтенберг телеканалу CNN. Такие заявление уже звучали ранее. Так, один из украинских военнослужащих, задержанных на территории, подконтрольной силам ЛНР, рассказал о том, что в декабре 2017 года на Яворовском полигоне в Львовской области ВСУ тренировали инструкторы из США, Канады и Польши. Тогда их учили большому наступлению со штурмом городов. Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее заявлял, что среди них есть наемники. Global News же официально признал, что Канада отправила на Украину спецназ. А экс- сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг рассказал, что ЦРУ США тайно проводило тренировки украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...