Александр Вучич заявил о победе на выборах президента Сербии

04 апреля 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

По словам Александра Вучича, он единственный, кто побеждал в первом туре выборов дважды Фото: Василий Заболотных © URA.RU Александр Вучич заявил, что победил на президентских выборах в Сербии. Он озвучил это на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии. «По нашим данным, я набрал от 59,8 до 60,1%», — приводит слова Александра Вучича ТАСС. Он подчеркнул, что он единственный, кто два раза победил в первом туре на выборах президента Сербии. Он заявил, что намерен продолжать проводить политику военного нейтралитета, отказавшись вступать в военные союзы. По его словам, Сербия и дальше будет стремиться вступить в Евросоюз, если получится сохранить хорошие отношения с Москвой и Пекином. Также сербский президент подчеркнул, что будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Я дал гарантию, что в Сербии никогда не исключат Достоевского из школьной программы и Чайковского из оперы. «Мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнерские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией», — резюмировал Александр Вучич. Сербия неоднократно выражала поддержку России. Так Вучич отказался вводить санкции против РФ из-за начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также он обвинил Запад в политике двойных стандартов в вопросах Косова и Украины. Кроме того, Александр Вучич считает, что лучше всех знает президента России Владимира Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Александр Вучич заявил, что победил на президентских выборах в Сербии. Он озвучил это на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии. «По нашим данным, я набрал от 59,8 до 60,1%», — приводит слова Александра Вучича ТАСС. Он подчеркнул, что он единственный, кто два раза победил в первом туре на выборах президента Сербии. Он заявил, что намерен продолжать проводить политику военного нейтралитета, отказавшись вступать в военные союзы. По его словам, Сербия и дальше будет стремиться вступить в Евросоюз, если получится сохранить хорошие отношения с Москвой и Пекином. Также сербский президент подчеркнул, что будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Я дал гарантию, что в Сербии никогда не исключат Достоевского из школьной программы и Чайковского из оперы. «Мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнерские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией», — резюмировал Александр Вучич. Сербия неоднократно выражала поддержку России. Так Вучич отказался вводить санкции против РФ из-за начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также он обвинил Запад в политике двойных стандартов в вопросах Косова и Украины. Кроме того, Александр Вучич считает, что лучше всех знает президента России Владимира Путина.