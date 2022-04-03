Свердловский губернатор получил нового заместителя. Инсайд URA.RU подтвердился

04 апреля 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

У секретаря свердловского отделения «Единой России» Евгения Куйвашева появился новый заместитель — вице-спикер заксобрания, глава региональной общественной приемной партии Михаил Клименко. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе ячейки. Инсайдеры агентства ранее заявляли о готовящемся назначении Клименко. «Михаил Николаевич официально стал заместителем секретаря отделения. Президиум регионального политсовета принял решение, что должность руководителя общественной приемной должна перейти на уровень зама секретаря», — пояснили в пресс-службе областного отделения партии. Ранее «партийным» замом Куйвашева был назначен другой член заксо Сергей Никонов, которому доверили отвечать за проектную деятельность ЕР. Карьерный взлет Клименко начался осенью 2019 года. Тогда он, руководитель приемной Дмитрия Медведева в Свердловской области, сначала вошел в президиум политсовета свердловской «Единой России», а затем стал вице-спикером заксобрания. В 2021-м, по итогам выборов в новый состав областного парламента, Клименко сохранил свой высокий пост. В начале апреля URA.RU в рубрике «Инсайды» анонсировало, что депутат станет заместителем Куйвашева в партии. Губернатора Куйвашева официально избрали секретарем отделения «Единой России» на областной конференции 22 января. До этого он полтора месяца руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности. В тот же день были избраны четыре его заместителя по партии: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, депутат и профессиональный гонщик Сергей Карякин и глава регисполкома ЕР Дмитрий Жуков.