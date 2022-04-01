В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге работают более десятка магазинов, руководство которых приняло решение покинуть российский рынок. У каждого из филиалов на это есть свои причины, которыми в магазине не делятся, хотя некоторые сотрудники открыто заявляют, что магазин работает по франшизе. Редакция URA.RU собрало список таких магазинов, которые продолжают радовать покупателей в крупном торговом центре города:
- Магазин обуви Crocs. Сотрудница филиала рассказала, что магазин был открыт по франшизе, как несколько других в разных областях. Она также уточнила, что у франшизы есть свой склад, что позволяет работать до тех пор, пока не закончится продукция. Как скоро опустеет склад сотрудница не уточнила.
- Nike. Компания заявила о своем уходе еще в начале марта. Сотрудники не делятся информацией о том, почему работает магазин, но сеть принадлежит российскому ритейлу Inventive Retail Group (IRG).
- Магазины Re:Store не относятся к тем, кто заявлял о своем уходе, но напрямую зависят от корпорации Apple. Однажды персонал одного из магазинов сети рассказал, что сложностей сеть не испытывает, так как на складах полно «яблочной» техники, на которую из-за санкций повысился спрос. Ритейлер также принадлежит IRG.
- Q-Store — магазин по продаже электронных альтернатив табакокурению. Эта система принадлежит компании «Филип Моррис», заявившей о своем уходе.
- Marks & Spencer. Персонал не делится причинами работы магазина. Но уточняется, что компания не окончательно покинула рынок, а приостановила поставки на территорию РФ.
- Tommi Hilfiger и Calvin Klein. Информация о причинах работы магазина не разглашается.
- Swarovski, магазин ювелирных украшений.
- Swatch. Работает как сервисный центр, продукция компании есть на витринах, но она не продается.
- Mango. Магазины компании закрылись также в Тюмени, Челябинске и в ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге.
- Pandora. Ходит слух, что магазин не закрывается, так как распродает остатки бижутерии.
- Lush. Международная компания приостановила работу на территории РФ, но у магазина есть лицензия на продажу товара.
- Hugo Boss. Причины работы магазина корреспонденту URA.RU не раскрыли.
Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины. По этой причине в торговых центрах Екатеринбурга закрылись магазины компании Inditex, LPP Group и Adidas. Кроме того, 21 марта не открылись магазины Uniqlo и не работают магазины H&M. Ранее URA.RU собрало список магазинов в «Гринвиче» где покупатель на свой вкус мог бы найти альтернативу ушедшим брендам.
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