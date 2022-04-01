В «Гринвиче» работает более 10 магазинов, компании которых заявили о приостановке деятельности в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге работают более десятка магазинов, руководство которых приняло решение покинуть российский рынок. У каждого из филиалов на это есть свои причины, которыми в магазине не делятся, хотя некоторые сотрудники открыто заявляют, что магазин работает по франшизе. Редакция URA.RU собрало список таких магазинов, которые продолжают радовать покупателей в крупном торговом центре города:

Магазин обуви Crocs. Сотрудница филиала рассказала, что магазин был открыт по франшизе, как несколько других в разных областях. Она также уточнила, что у франшизы есть свой склад, что позволяет работать до тех пор, пока не закончится продукция. Как скоро опустеет склад сотрудница не уточнила.

Nike. Компания заявила о своем уходе еще в начале марта. Сотрудники не делятся информацией о том, почему работает магазин, но сеть принадлежит российскому ритейлу Inventive Retail Group (IRG).

Магазины Re:Store не относятся к тем, кто заявлял о своем уходе, но напрямую зависят от корпорации Apple. Однажды персонал одного из магазинов сети рассказал, что сложностей сеть не испытывает, так как на складах полно «яблочной» техники, на которую из-за санкций повысился спрос. Ритейлер также принадлежит IRG.

Q-Store — магазин по продаже электронных альтернатив табакокурению. Эта система принадлежит компании «Филип Моррис», заявившей о своем уходе.

Marks & Spencer. Персонал не делится причинами работы магазина. Но уточняется, что компания не окончательно покинула рынок, а приостановила поставки на территорию РФ.

Tommi Hilfiger и Calvin Klein. Информация о причинах работы магазина не разглашается.

Swarovski, магазин ювелирных украшений.

Swatch. Работает как сервисный центр, продукция компании есть на витринах, но она не продается.

Mango. Магазины компании закрылись также в Тюмени, Челябинске и в ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге.

Pandora. Ходит слух, что магазин не закрывается, так как распродает остатки бижутерии.

Lush. Международная компания приостановила работу на территории РФ, но у магазина есть лицензия на продажу товара.

Hugo Boss. Причины работы магазина корреспонденту URA.RU не раскрыли.

Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины. По этой причине в торговых центрах Екатеринбурга закрылись магазины компании Inditex, LPP Group и Adidas. Кроме того, 21 марта не открылись магазины Uniqlo и не работают магазины H&M. Ранее URA.RU собрало список магазинов в «Гринвиче» где покупатель на свой вкус мог бы найти альтернативу ушедшим брендам.

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