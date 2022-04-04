В Белом доме высказались о работе сына Байдена на Украине

04 апреля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Официальный представитель Белого дома отметил, что вопрос о ходе расследования дела сына Джо Байдена еще не обсуждали с минюстом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме уверены, что сын президента США Джо Байдена Ханте, деятельность которого на Украине стала предметом расследования, не нарушал закон. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн. «Конечно, президент [США Джо Байден] уверен, что его сын [Хантер Байден] не нарушал закон», — передают слова американского политика РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официальный представитель Белого дома отметил, что вопрос о ходе расследования дела сына Байдена еще не обсуждали с минюстом США. В Минобороны РФ уже сообщали о связи Байдена-младшего с украинскими биолабораториями. Также ранее сообщалось, что Хантер Байден может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. В Госдуме пообещали предоставить ООН доказательства проведения опасных опытов на украинских гражданах. Теперь в отношении сына президента США Байдена ведут расследование на Украине. Он подозревается в налоговых махинациях, сообщает RT. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные им во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белом доме уверены, что сын президента США Джо Байдена Ханте, деятельность которого на Украине стала предметом расследования, не нарушал закон. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн. «Конечно, президент [США Джо Байден] уверен, что его сын [Хантер Байден] не нарушал закон», — передают слова американского политика РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официальный представитель Белого дома отметил, что вопрос о ходе расследования дела сына Байдена еще не обсуждали с минюстом США. В Минобороны РФ уже сообщали о связи Байдена-младшего с украинскими биолабораториями. Также ранее сообщалось, что Хантер Байден может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. В Госдуме пообещали предоставить ООН доказательства проведения опасных опытов на украинских гражданах. Теперь в отношении сына президента США Байдена ведут расследование на Украине. Он подозревается в налоговых махинациях, сообщает RT. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные им во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma.