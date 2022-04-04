ВЦИОМ: россияне сплотились вокруг Путина и его решений

Решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины объединило россиян. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на брифинге в формате видео-конференц-связи.
«Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот — по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась», — приводит слова Валерия Федорова ТАСС. Он уточнил, что 75-77% россиян страдают от тревоги, сомнений и других негативных эмоций. Однако «основная часть россиян сплотилась вокруг Путина» и его решения о проведении спецоперации, подчеркнул гендиректор ВЦИОМ.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины объединило россиян. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на брифинге в формате видео-конференц-связи. «Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот — по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась», — приводит слова Валерия Федорова ТАСС. Он уточнил, что 75-77% россиян страдают от тревоги, сомнений и других негативных эмоций. Однако «основная часть россиян сплотилась вокруг Путина» и его решения о проведении спецоперации, подчеркнул гендиректор ВЦИОМ. Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ на 27 марта, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Также 81% опрошенных россиян заявили, что доверяют главе государства. Это произошло после того, как российский лидер подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.