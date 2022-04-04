Губернатор Шумков заявил о восстановлении разворованных ферм

Губернатор Вадим Шумков заявил, что на ферме изначально будут работать 17 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в селе Раскатиха Притобольного района появится новая ферма. Старые фермы, по его словам, были разворованы. Об этом он 5 апреля написал в своем telegram-канале.

«Электроэнергия подведена, подстанция установлена, идет подбор оборудования. В плане поэтапно четыре двора по 130 голов каждый и 17 рабочих мест на старте. По семи из девяти ранее разворованных и разрушенных ферм, расположенных вдоль этой трассы [Курган-Звериноголовское], начинаются восстановительные работы», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что фермеру окажут господдержку. Так власти помогут ему с переподготовкой кадров и подведением коммуникаций.

Полтора года назад, по словам Шумкова, было запущено строительство новой мясной фермы у села Осиновка в Притобольном районе. Он добавил, что сейчас объект уже работает, и на нем созданы новые рабочие места.