Суд рассмотрел спор француза и жительницы Кургана из-за детей

Жительница Кургана судится с французом за двоих детей. Суд Екатеринбурга встал на сторону отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский седьмой кассационный суд рассмотрел спор француза и россиянки из-за двух совместных детей и направил дело на новое рассмотрение в Екатеринбург. Женщина с детьми проживает в Курганской области, а гражданин Франции хочет растить их в Европе. Ранее железнодорожный районный суд Екатеринбурга посчитал, что детям будет лучше с отцом.

«Седьмой кассационный суд во вторник не поддержал позицию гражданина Франции и отменил апелляционное решение Свердловского суда. Доводы обеих сторон вновь рассмотрят в Екатеринбурге. Возможно, будет учтено мнение детей», — сообщает 74.RU.

В суде прокурор отметил, что французские судебные инстанции ранее определили место проживания детей с матерью. Оба ребенка (девочке на момент переезда было — 8 лет, мальчику — 6 лет) были рождены во Франции вне брака и проживали там до 2020 года. Отец только виделся с ними. Дети — граждане РФ, сейчас возвращение в Европу может стать для них опасным из-за недружественных отношений ЕС с Россией. Кроме того, не восстановлено и авиасообщение между странами.

Мать детей Евгения (имя изменено) решила вернуться в Россию, так как боялась, что из-за непростых отношений с Бернаром детей могут забрать в приемную семью. Она не запрещает Бернару видеться и общаться с детьми. Но ребята почти забыли французский язык. Евгения предложила французу переехать в Россию и готова ему помочь. Интересы отца детей представлял юрист. Он отметил, что Бернар устроился на работу, готов полностью обеспечивать детей во Франции.

URA.RU писало, что француз пытается отсудить у жительницы Кургана двоих детей. Органы опеки и уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина выступили на стороне Евгении. Женщина религиозна и отмечала, что ее не устраивает программа французских детсадов, где с детьми проводят беседы на тему свободы выбора пола.

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